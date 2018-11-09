В 2019 году на здравоохранение в Свердловской области потратят 41,8 млрд рублей

11:25 | 12.11.2018

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В следующем году на здравоохранение в Свердловской области будет направлено 41,8 млрд рублей, это на 1,2 млрд больше, чем в прошлом году, отметил министр здравоохранения региона Андрей Цветков.



Среди главных расходов в сфере здравоохранения в 2019 году - лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи и другое.