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zab.ru
Ночью в Екатеринбурге затопило улицы Победы и Крауля
Сейчас ведутся ремонтные работы. Отопление и горячая вода не отключены, сообщили в пресс-службе ЕТК, однако температура снижена.
Срок завершения работ пока неизвестен.
© «Вечерние Ведомости»
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