Ночью в Екатеринбурге затопило улицы Победы и Крауля

10:58 | 12.11.2018

zab.ru

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошли коммунальные аварии на Уралмаше и ВИЗе, где кипятком залило улицы Победы и Крауля.



Сейчас ведутся ремонтные работы. Отопление и горячая вода не отключены, сообщили в пресс-службе ЕТК, однако температура снижена.



Срок завершения работ пока неизвестен.