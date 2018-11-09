В Свердловской области проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

10:43 | 12.11.2018

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Свердловская область присоединилась к всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», в ходе которой жителей призывают сообщать о наркопритонах и местах торговли запрещенными веществами. Кроме того, по телефонам доверия можно получить консультацию о лечении и реабилитации.



Акция продлится до 23 ноября. Телефоны доверия:



Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области - (343) 358-71-61;



Телефон доверия экстренной психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области - 8-800-300-11-00;



Горячая линия Областной наркологической больницы - 8-800-3333-118;



Телефон доверия для детей и подростков - (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.