В Екатеринбурге родители смогут сообщать о некачественном питании в детсадах и школах по горячей линии

19:51 | 11.11.2018

Фото: irkutsk.news

В Свердловской области открылась горячая линия по питанию детей в детских садах и школах. Теперь проверять все заявления и жалобы о некачественном питании детей будет «Уральский родительский комитет».



По словам президента «Уральского родительского комитета» Евгения Жабреева, вся информация о нарушениях будет проверяться, обсуждаться с Роспотребнадзором, руководителями муниципальных образований, уполномоченным по правам ребёнка и прокуратурой Свердловской области. О жалобах можно сообщать по телефону 8-922-119-28-88 или электронному адресу zhabreev-urk@mail.ru.



Отметим, решение открыть горячую линию было принято в связи с участившимися случаями отравлений и распространением инфекций в школьных и дошкольных учреждениях.