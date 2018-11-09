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Новости дня


19:06 | 11.11.2018

Фото: E1.RU

На дорогах Екатеринбурга разлился кипяток

Две коммунальные аварии произошли в Екатеринбурге за последние сутки. Вчера вечером, 10 ноября, в Пионерском районе и сегодня, 11 ноября, на Вторчермете прорвало трубы с горячей водой.

На Вторчермете авария произошла на участке рядом с домом по адресу Селькоровская, 16. Кипяток не бьёт фонтаном, но вода непрерывно идёт, и двор затянуло паром. На месте работает ремонтная бригада.

Жители рискуют остаться без отопления и горячей воды, но точная информация на этот счёт ещё не поступала.

На дорогах Екатеринбурга разлился кипяток


В Пионерском районе трубу с горячей водой прорвало на перекрёстке Красина – Смазчиков вчера вечером.

Как сообщает теплосетевая компания, аварии на этом месте произойти не могло. Кипяток разлился на дороге из-за ремонта на улице Июльской, где для проведения работ бригада слила воду.

Также в пресс-службе компании отметили, что у жителей Пионерского района сейчас должны быть и отопление, и горячая вода.

Валерия Руббо, Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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