На дорогах Екатеринбурга разлился кипяток

Две коммунальные аварии произошли в Екатеринбурге за последние сутки. Вчера вечером, 10 ноября, в Пионерском районе и сегодня, 11 ноября, на Вторчермете прорвало трубы с горячей водой.На Вторчермете авария произошла на участке рядом с домом по адресу Селькоровская, 16. Кипяток не бьёт фонтаном, но вода непрерывно идёт, и двор затянуло паром. На месте работает ремонтная бригада.Жители рискуют остаться без отопления и горячей воды, но точная информация на этот счёт ещё не поступала.В Пионерском районе трубу с горячей водой прорвало на перекрёстке Красина – Смазчиков вчера вечером.Как сообщает теплосетевая компания, аварии на этом месте произойти не могло. Кипяток разлился на дороге из-за ремонта на улице Июльской, где для проведения работ бригада слила воду.Также в пресс-службе компании отметили, что у жителей Пионерского района сейчас должны быть и отопление, и горячая вода.