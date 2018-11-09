Из-за сработавшей сигнализации из кинотеатра на Щербакова эвакуировали 99 человек

Сегодня, 11 ноября, в 13:30 в Екатеринбурге из кинотеатра «Кинодом», расположенного в ТРЦ на улице Щербакова, были эвакуированы 99 человек. Причиной эвакуации стала сработавшая автоматическая пожарная сигнализация.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на место выезжали 24 единицы техники и 75 человек личного состава.Зрители и сотрудники кинотеатра покинули помещение самостоятельно, ещё до приезда спасателей. Прибывшие на место 24 пожарных расчёта, осмотрев все помещения кинотеатра и не обнаружив даже намёка на возгорание, констатировали: тревога оказалась ложной.