Жители Екатеринбурга смогут сдать опасные отходы

14:49 | 11.11.2018

Фото: ekburg.ru

На предстоящей неделе в Екатеринбурге жители Железнодорожного и Кировского районов, а также посёлка Совхозный смогут сдать на утилизацию энергосберегающие лампочки, батарейки, ртутные термометры, оргтехнику, автомобильные аккумуляторы и прочие опасные отходы.



Завтра, 12 ноября, пункт сдачи будет работать у администрации Железнодорожного района на улице Мельковской, 7 (часы приёма с 15:00 до 19:00).



В пятницу, 16 ноября, с 15:00 до 19:00 в посёлке Совхозный на улице Предельной, 17а. А также 19 ноября у администрации Кировского района по адресу Первомайская, 75, с 08:00 до 12:00.



Все отходы принимаются бесплатно.