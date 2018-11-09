Потепление и гололедица: чего ждать жителям Екатеринбурга

13:23 | 11.11.2018

Фото: obltv.ru

В столице Урала синоптики обещают потепление воздуха и сильную гололедицу на дорогах.



Сегодня, 11 ноября, температура воздуха днём будет достигать -6 °C, ночью -8...-9 °C. Переменная облачность. Преимущественно без осадков.



В понедельник, 12 ноября, ожидается -3...-8 °C. Во вторник, 13 ноября, -4...-8 °C. Среда, четверг и пятница – самые тёплые дни предстоящей недели: от -1 до -2 °C днём и от -6 до -8 °C ночью.



По данным Уральского гидрометцентра, осадки в виде снега появятся лишь к концу недели. На дорогах ожидается сильная гололедица.