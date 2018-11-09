В Нижнем Тагиле на женщину с 4-летним ребёнком наехала машина

12:43 | 11.11.2018

фото: ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское»

Вчера, 10 ноября, на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда водитель грузового транспорта «ИСУЗУ» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, после чего водитель ВАЗа наехал на двух пешеходов: женщину 1952 года рождения и 4-летнюю девочку.



В результате ДТП водитель легковушки и пешеходы были госпитализированы в медицинское учреждение Нижнего Тагила. Все они получили травмы разной степени тяжести.



Водители на момент аварии находились в трезвом состоянии.



За нарушение ПДД к административной ответственности водитель «ИСУЗУ» в этом году привлекался единожды, а водитель ВАЗа – ни разу.