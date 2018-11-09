В Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля погиб мужчина

ДТП со смертельным для пешехода исходом произошло минувшей ночью в Нижнем Тагиле.11 ноября, около половины третьего ночи, 49-летний водитель на Daewoo Nexia двигался по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальной. Возле дома №13а, где дорога не освещена, перед машиной появился внезапно выскочивший на проезжую часть мужчина. Среагировать на появившегося перед автомобилем человека водитель не успел.В результате наезда, пешеход – 47-летний мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков. Незначительные травмы получил и водитель Daewoo, но госпитализация ему не потребовалась.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД, водитель автомобиля был трезв, сказать точные причины трагедии можно будет только после завершения начатой доследственной проверки. И хотя водитель автомобиля ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, все нарушения мелкие, не говорящие, что за рулём находился лихач.