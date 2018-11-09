ФК «Урал» обыграл «Оренбург» в Екатеринбурге

11:29 | 11.11.2018

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Вчера, 10 ноября, екатеринбургская команда «Урал» на домашнем поле «СКБ-Банк арены» одержала победу над футбольным клубом «Оренбург» со счётом 2:1.



В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) среди хозяев дублем отметился полузащитник Николай Димитров, а единственный гол в составе гостей смог забить защитник Сильвие Бегич.



После вчерашней победы на счету у ФК «Урал» есть 19 очков. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице.



Напомним, следующий матч «шмели» проведут 23 ноября в Москве с местным «Локомотивом».