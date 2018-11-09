Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


10:53 | 11.11.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле произошёл пожар

Вечером 10 ноября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошёл пожар на территории АО «Уралвагонзавод». Загорелась крыша цеха № 380, в котором производят продукцию гражданского назначения – железнодорожные тележки.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 22.12, к месту ЧП выехали 9 единиц спецтехники и 27 человек личного состава подразделений МЧС.

Ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание цеха покинули 82 сотрудника предприятия. Пострадавших нет. Возгорание не представляло опасности ни для жизни людей, ни для производственного процесса. Горение крыши вызвало задымление внутри цеха.

Пожарным потребовалось чуть более часа чтобы справиться с огнём, в 23:21 пожар был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:32. В результате возгорания огнём повреждена кровля здания цеха на площади 40 кв. м. Причина пожара устанавливается.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:09 | 11.11.2018
В Нижнем Тагиле под колёсами автомобиля погиб мужчина

11:29 | 11.11.2018
ФК «Урал» обыграл «Оренбург» в Екатеринбурге

11:17 | 11.11.2018
В Екатеринбурге в бассейне СК «Калининец» утонул мужчина

10:53 | 11.11.2018
В одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле произошёл пожар

10.11.2018

21:19 | 10.11.2018
Свердловчанин, который 7 лет исправно не платил за ЖКХ, отсудил у коммунальщиков 700 тысяч рублей

19:46 | 10.11.2018
В Екатеринбурге жильцы дома на Карла Либкнехта, который хотят снести ради нового зала филармонии, устроили пикник в защиту своего жилья

19:41 | 10.11.2018
Свердловчан становится всё меньше: естественная убыль населения Среднего Урала выросла вдвое

18:44 | 10.11.2018
В Екатеринбурге отъевшийся кот застрял головой в трансформаторной будке: операция по спасению прошла успешно

17:36 | 10.11.2018
Житель Екатеринбурга спас вмёрзшую в лёд утку

15:54 | 10.11.2018
В Екатеринбурге заработала общественная приёмная Евгения Ройзмана

14:43 | 10.11.2018
ФБК Алексея Навального заплатит штрафы за митингующих екатеринбуржцев

13:54 | 10.11.2018
Японцы снимают о Екатеринбурге большой документальный сюжет

12:50 | 10.11.2018
На Урале разыскивают маньяка, который только за 1 год убил 30 старушек

11:52 | 10.11.2018
На самых опасных перекрёстках Екатеринбурга установят дополнительные ограждения

11:52 | 10.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 ноября 2018 года

11:25 | 10.11.2018
В Екатеринбурге в посёлке Семь Ключей сгорели два дома и машина

11:11 | 10.11.2018
Стал известен бюджет Екатеринбурга на следующий год

09.11.2018

23:09 | 9.11.2018
Свердловские офицеры поздравили полицейских с профессиональным праздником

21:25 | 9.11.2018
В Екатеринбурге под будущим храмом археологи нашли останки младенцев

20:49 | 9.11.2018
Ужасы о Екатеринбурге: столица Урала засветилась в сериале «Американская история ужасов»

18:25 | 9.11.2018
90-летней пермячке вручили сертификат на покупку квартиры

18:11 | 9.11.2018
Прокурор Екатеринбурга поздравила полицейских с профессиональным праздником

18:03 | 9.11.2018
По пути в командировку курганские сотрудники МЧС спасли пострадавших в ДТП

17:37 | 9.11.2018
Выпускникам детских домов на Урале помогут получить престижную профессию

17:31 | 9.11.2018
В Перми стартовало строительство школы на 1225 мест

16:59 | 9.11.2018
Посол Армении в РФ посетит Екатеринбург. В графике – встреча с губернатором

16:51 | 9.11.2018
Власти планируют очистить исторический центр Кургана от рекламных конструкций

16:47 | 9.11.2018
Врач камышловской больницы предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью пациентки

16:38 | 9.11.2018
В Прикамье отремонтируют школьные спортзалы в 6 территориях

16:27 | 9.11.2018
В селе Гарашкинское на месте бывшего совхоза открыли сельскохозяйственный комплекс

16:21 | 9.11.2018
Начальник ОМВД Первоуральска встретит Новый год в СИЗО

15:53 | 9.11.2018
С начала года в свердловские колонии пытались пронести более 600 телефонов, а также наркотики и алкоголь

15:27 | 9.11.2018
Екатеринбургу предрекли «мусорный коллапс»

15:23 | 9.11.2018
Энергетики напомнили жителям 200 домов Перми о важности оплаты тепла и горячей воды

15:19 | 9.11.2018
Юные футболисты из Челябинской области побывали в Санкт-Петербурге

15:18 | 9.11.2018
Жительница Зауралья била приемных детей поленом, закрывала в сарае и держала на цепи

15:18 | 9.11.2018
В Госдуме прошёл «правительственный час» с министром просвещения РФ

15:12 | 9.11.2018
В Красноуральске матери с девятью детьми отказывают в жилье

14:47 | 9.11.2018
В Перми пройдет бесплатный семинар для заказчиков и предпринимателей по работе на Портале поставщиков

14:43 | 9.11.2018
После пьянки свердловчанин случайно убил приятеля

14:21 | 9.11.2018
В пермском Доме художника откроются сразу две выставки

14:19 | 9.11.2018
В 2019 году на развитие комплекса ЖКХ Свердловской области направят 4,7 млрд рублей

13:55 | 9.11.2018
Более 40 % курортного пассажиропотока Кольцово приходится на Турцию

13:27 | 9.11.2018
Труп лежал на лестничной клетке: жителя Сысерти задержали по подозрению в убийстве

13:07 | 9.11.2018
В Екатеринбурге оштрафовали магазин, продававший БАДы для потенции

13:00 | 9.11.2018
Игорь Сапко утвержден президиумом Генсовета «Единой России» уполномоченным по проведению предстоящих выборов в Республике Татарстан

12:38 | 9.11.2018
Полпред президента в ПФО и губернатор Пермского края провели рабочую встречу

12:31 | 9.11.2018
Корпоративная команда «Т Плюс» примет участие в благотворительном «Теплом забеге» в Перми

12:26 | 9.11.2018
Жители Прикамья предложили 448 проектов по решению локальных задач

12:23 | 9.11.2018
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов поздравил коллег с профессиональным праздником


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 