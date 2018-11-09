В одном из цехов Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле произошёл пожар

10:53 | 11.11.2018

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Вечером 10 ноября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошёл пожар на территории АО «Уралвагонзавод». Загорелась крыша цеха № 380, в котором производят продукцию гражданского назначения – железнодорожные тележки.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в 22.12, к месту ЧП выехали 9 единиц спецтехники и 27 человек личного состава подразделений МЧС.



Ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание цеха покинули 82 сотрудника предприятия. Пострадавших нет. Возгорание не представляло опасности ни для жизни людей, ни для производственного процесса. Горение крыши вызвало задымление внутри цеха.



Пожарным потребовалось чуть более часа чтобы справиться с огнём, в 23:21 пожар был локализован, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02:32. В результате возгорания огнём повреждена кровля здания цеха на площади 40 кв. м. Причина пожара устанавливается.