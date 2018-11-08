Новости дня
21:19 | 10.11.2018
Фото: puer-club.net
Свердловчанин, который 7 лет исправно не платил за ЖКХ, отсудил у коммунальщиков 700 тысяч рублей
Когда долг по коммунальным услугам достиг 200 тысяч рублей, суд заблокировал банковские карты Неуймина.
Тогда мужчина подал встречный иск и через полгода судебных разбирательств получил 720 тысяч рублей компенсации от коммунальщиков, перед которыми ещё недавно был в долгу.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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21:19 | 10.11.2018
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