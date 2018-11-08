Свердловчанин, который 7 лет исправно не платил за ЖКХ, отсудил у коммунальщиков 700 тысяч рублей

21:19 | 10.11.2018

Фото: puer-club.net

В Свердловской области мужчина, который семь лет не платил за коммунальные услуги, отсудил у ЖКХ 720 тысяч рублей. Как выяснилось уже после суда с коммунальщиками, новое жильё, в которое свердловчанин Михаил Неуймин переехал, сразу показало себя не в лучшем свете. Из-за недобросовестной работы коммунальщиков в квартире появились протечки, от сырости стены затянуло плесенью, а отопление в квартире вовсе не работало.



Когда долг по коммунальным услугам достиг 200 тысяч рублей, суд заблокировал банковские карты Неуймина.



Тогда мужчина подал встречный иск и через полгода судебных разбирательств получил 720 тысяч рублей компенсации от коммунальщиков, перед которыми ещё недавно был в долгу.