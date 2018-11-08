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19:46 | 10.11.2018
Фото: kp.ru
В Екатеринбурге жильцы дома на Карла Либкнехта, который хотят снести ради нового зала филармонии, устроили пикник в защиту своего жилья
– Мы дали объявление в Интернете, что с 12.00 в субботу ждём всех на чаепитие, и за пару часов к нам уже больше 150 человек пришли, – говорит Лариса Шипицина, председатель совета дома. – У нас все жильцы дома угощение готовили. Есть выпечка, чай и самовар с шишками!
Во время чаепития жильцы устроили импровизированный сбор подписей за сохранение дома и соседнего сада Вайнера, который тоже хотят отдать в жертву новому зданию филармонии.
– Если снесут наш дом, то это будет прецедент, – отмечает Лариса Шипицина. – После этого могут начать сносить вообще все старые дома Екатеринбурга. Поэтому мы хотим, чтобы не только наш дом сохранился, но и все другие старые дома сохранились. И люди, которые пришли на чаепитие, вероятно, опасаются, что завтра и к ним могут прийти и заявить: «Ваш дом надо снести, и жить вам здесь больше нельзя». Поэтому нам надо держаться всем вместе.
На чаепитие пришли также известные екатеринбуржцы: депутат госдумы Андрей Альшевских, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Актёр отметил, что таких прецедентов, как снос жилого неаварийного дома ради филармонии, в уральской столице становится всё больше и больше. В частности, он провёл аналогию с ДК «Химмаш», который муниципалитет передал частному лицу. В итоге до 20 декабря по приказу нового директора дома культуры все кружки и секции должны съехать оттуда. Андрей Рожков призвал жильцов к стойкости и приказал держать курс только на победу над властным произволом.
Итоги встречи коротко подвёл бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман: «Если вы будете стоять, вас поддержит весь город».
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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