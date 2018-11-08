Свердловчан становится всё меньше: естественная убыль населения Среднего Урала выросла вдвое

19:41 | 10.11.2018

Фото: moimir.org

Свердловскстат поразил жителей Свердловской области страшной новостью: естественная убыль (превышение смертности над рождаемостью) населения региона выросла вдвое по сравнению с прошлым годом. Это значит, что в этом году в Свердловской области умерло в два раза больше людей, чем в прошлом. Таким образом, на сегодняшний день мы наблюдаем следующие цифры: за 9 месяцев в регионе умерло 44 тысячи человек, а родилось 38 тысяч.



Естественную убыль населения, которую в демографии называют «русский крест», в Свердловской области зафиксировали ещё в прошлом году. Однако в уходящем году ситуация ещё больше усугубилась — умирать стали чаще, а число новорожденных наоборот снизилось.



Добавим, что аналитики зафиксировали рост смертностей от болезней системы кровообращения, онкологии, случайного отравления алкоголем, поражений органов пищеварения, инфекционных и паразитарных болезней.