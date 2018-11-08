В Екатеринбурге отъевшийся кот застрял головой в трансформаторной будке: операция по спасению прошла успешно

18:44 | 10.11.2018

Фото: Евгений Зенков

Вслед за уткой в Екатеринбурге спасли и кота. С наступлением холодов отъевшийся с лета рыжий котяра хотел залезть в тёплое укрытие через дырку в стене трансформаторной будки, но застрял. Местные жители обнаружили бедное животное в сложном положении: кот не мог ни пролезть внутрь, ни высунуть голову наружу. Хищнику потребовалась помощь спасателей.



Зооспасателю Евгению Зенкову ежедневно приходится вызволять домашних питомцев с деревьев или из вентиляционных шахт. Но в этот раз мужчине стало по-настоящему страшно.



Расширять отверстие в бетоне было нельзя – это могло в итоге разрушить всю будку. Единственное, чем спасатель мог воспользоваться в данном случае, – это собственные руки и смекалка.



«Взяв кота, я стал осторожно поворачивать его туловище вокруг оси дырки. Расчёт удался. Наконец удалось найти такое положение, при котором кот чуть подался головой к выходу. Ещё несколько проб, шевелений вверх-вниз, влево-вправо, на себя и вокруг – и вдруг голова кота выдернулась из дыры», – рассказал зооспасатель Евгений Зенков.



Пока собравшиеся прохожие аплодировали спасателю, кот рыжей молнией кинулся прочь от ловушки. Её, кстати, после вызволения животного заложили.