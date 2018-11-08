Житель Екатеринбурга спас вмёрзшую в лёд утку

17:36 | 10.11.2018

Фото: ОТВ

В Екатеринбурге прошла спецоперация под рабочим названием «Утиная история». Житель уральской столицы спас вмёрзшую в лёд утку. Пернатая никак не могла взлететь с поверхности Нижнеисетского пруда.



Птицу заметили жильцы близлежащих домов. Местные жители побоялись выходить на тонкий лёд самостоятельно и разместили объявление с просьбой о помощи в социальных сетях.



Как сообщает телеканал ОТВ, в течение дня на объявление откликнулся специалист по подводной охоте Тимур Айдаров. Он аккуратно подполз к птице со специальной тростью, которой отделил утиную лапку от слоя льда. Дальше, как водится, у утки заработали инстинкты – испугавшись человека и высвободившись из оков льда, Серая Шейка смогла взлететь.



Тимур Айдаров отмечает: теперь жизни пернатой ничего не угрожает.