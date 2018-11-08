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15:54 | 10.11.2018
Фото: группа «Фонд Ройзмана» в «ВКонтакте»
В Екатеринбурге заработала общественная приёмная Евгения Ройзмана
Выслушивать проблемы горожан лично Ройзман будет, как и раньше, когда он занимал пост мэра Екатеринбурга, только по пятницам. В остальные дни принимать граждан будет юридическая служба. Ко времени начала личного приёма экс-мера в минувшую пятницу подошли порядка десяти человек. За первые несколько часов работы подтянулись еще столько же. Своего часа граждане ждали в не самом приветливом коридоре первого этажа.
«Еще успеем сделать все красиво. Стены отремонтируем, свет подведём. Возможно, вообще администрацию на второй этаж переместим, а первый чисто под приёмную оставим», – надеются в фонде. Холод и сквозняки в коридорах граждан не смутили. Шли с детьми, на костылях и даже в инвалидных колясках. Большая часть – с бедами и проблемами. Но нашлись и те, кто явился просто поздороваться или принес интересную инициативу.
«Идут с самыми разными вопросами. Один из самых главных – сиротский. Пришли двое ребят. Выпустились из детских домов. А им даже не сказали, что что-то должны. У парня сейчас на руках хоть решение суда есть. Девушка замужем, трое детей, о положенном ей жилье даже не помышляла», – рассказал сам Ройзман.
Также экс-мэр вызвался помочь и тем, у кого проблемы с трудоустройством, здоровьем и образованием. Вопросы были очень разные – от газификации сел до пособия по инвалидности.
«Политика? Пока это просто ниша. Людям идти некуда. А на меня они уже рассчитывают. Мне в этой ситуации невозможно отмалчиваться. Я в таком состоянии уже девятнадцать лет живу», – добавляет Ройзман. Отсутствие формальных полномочий у экс-мэра посетителей не смущает. Большинство просителей уверены, что действующие городские чиновники помогать им не станут, поэтому горожане и идут именно к Ройзману.
В фонде добавили, что планируют сделать из организации своеобразную базу для местных некоммерческих организаций. Расширяться планируют и в медиа-среде: зимой должен заработать интернет-портал «Если честно». Под этим же брендом фонд будет выпускать одежду и другую сувенирную продукцию.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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