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14:43 | 10.11.2018

Фото: znak.com

ФБК Алексея Навального заплатит штрафы за митингующих екатеринбуржцев

«Фонд борьбы с коррупцией»» Алексея Навального вызвался оплатить административные штрафы за всех участников митинга, который прошёл 9 сентября в Екатеринбурге. Как рассказал глава оппозиционного штаба в уральской столице Юрий Кузьминых, осуждённые отправляют свои административные протоколы на электронную почту ФБК, после чего со счёта фонда в полицию идут денежные перечисления за привлечённых к ответственности уральцев.

Точная сумма, которую предстоит заплатить Фонду за екатеринбургских митингующих, пока не известна, так как прошла лишь половина судов по всем задержанным во время акции. Кроме того, по выписанным штрафам подаются апелляции. По данным полиции, на митинге были задержаны 184 человек, 24 из них – несовершеннолетние.

Акция 9 сентября в Екатеринбурге не была согласована министерством общественной безопасности Свердловской области, однако сторонники Навального и противники увеличения пенсионного возраста вышли на площадь Кирова. Оттуда они планировали пройти шествием до Октябрьской площади, где хотели устроить митинг. В итоге полицейские и сотрудники Росгвардии пытались жёстко подавить шествие, три раза в разных местах перекрыв тротуар, попутно выхватывая людей из толпы, а затем разогнали митинг, взяв людей в кольцо на Октябрьской площади и выпустив только после фиксации паспортных данных.

По итогам акции были арестованы шесть человек. Десятки человек были оштрафованы за участие в незаконном митинге. Лишь одно административное дело завершилось без наказания из-за отсутствия признаков правонарушения.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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