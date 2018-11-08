Японцы снимают о Екатеринбурге большой документальный сюжет

13:54 | 10.11.2018

Фото: Instagram Константина Пудова

Крупнейший японский телеканал NHK покажет большой сюжет про Екатеринбург. Японцы снимают города, которые, как и их Осака, претендуют на проведение «Экспо-2025».



По информации руководителя представительства «Экспо-2025» в Екатеринбурге Константина Пудова, на Урале членам съёмочной группы приходится несладко. Например, репортёру телеканала Митани Юима приходится гулять по Екатеринбургу в двух куртках.



– Больше всего меня поразил замёрзший пруд! Это нереально красиво. Я такого раньше не видел! — поделился Митани Юима впечатлениями о Екатеринбурге. — У вас очень красивый город — он очень эклектичный.



Организаторы отмечают: японцев водили по самым «отборным» достопримечательностям уральской столицы. Так, азиатские журналисты побывали в Первоуральске на новотрубном заводе, посетили смотровую площадку в «Высоцком» и Ельцин-центр, а также пообщались на улицах с горожанами. Помимо прочего японцам показали площадку на ВИЗе, где построят Экспо-парк.



В эфир японского телеканала сюжет о Екатеринбурге выйдет в районе 20 ноября.



Какой город примет «Экспо-2025», станет известно уже 23 ноября. Недавно возле Ельцин-центра появились десять матрёшек, которых будут использовать для агитации проведения «Экспо-2025» в Екатеринбурге. Они расписаны российскими художниками и дизайнерами.