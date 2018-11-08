На Урале разыскивают маньяка, который только за 1 год убил 30 старушек

Следственные органы двух федеральных округов – Уральского и Приволжского, а также республики Татарстан – разыскивают маньяка, который на протяжении всего одного года – в период с 2011 по 2012 – убил 30 пожилых женщин. Возраст его жертв доходил и до 90 лет.Несмотря на то, что давность преступления достаточно большая – 6 лет – полицейские всё же надеются на положительный результат поисков. Согласно материалам уголовного дела в период с 2011 по 2012 год в Приволжье, на Урале и в Татарстане произошли случаи убийства женщин пожилого возраста, одиноко проживающих в «хрущёвках». Всего оперативники насчитали более 30 смертей. Возраст убитых – от 75 до 90 лет.Преступник под видом сотрудника коммунальных служб втирался к старушкам в доверие, а после проникновения в квартиру душил их попавшими под руку предметами, например поясом от халата жертвы.Однако следователи установили: целью убийства было не похищение имущества. Возможно, душегубом двигало сексуальное влечение. За преступника объявлена награда 3 миллиона рублей.Фото: СУ СКР по Свердловской области