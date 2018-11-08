На самых опасных перекрёстках Екатеринбурга установят дополнительные ограждения

11:52 | 10.11.2018

Фото: 1723.ru

В Екатеринбурге обезопасят улицы и перекрёстки, которые возглавляют списки самых опасных дорог города. Первые ограждения появятся на ВИЗе и Юго-Западе.



Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, данную идею реализуют в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».



Так, новые перила появятся на пересечении улиц Токарей и Крауля, а также на улице Волгоградской. Всего подрядчик должен будет установить 136 метров ограждений. На эти цели из бюджета МБУ «ЦОД» выделено более 350 тысяч рублей. Отмечается, что работы должны быть закончены к 15 декабря. Движение на участках, где будут устанавливать ограждения, ограничено не будет.



Отметим, на улице Волгоградской и перекрёстке Токарей — Крауля действительно часто происходят аварии. На Волгоградской, например, не так давно женщина-водитель сбила двух женщин, которые переходили дорогу по переходу и везли коляску с двухлетней девочкой. А на Токарей — Крауля этим летом произошло ДТП с участием полицейского автомобиля.