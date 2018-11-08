Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 ноября 2018 года

11:52 | 10.11.2018

За прошедшие сутки с 08:00 09.11.2018г. до 08:00 10.11.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 124 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 74 противоправных деяния. Из них: три факта умышленного причинения вреда здоровью, шесть грабежей, 12 краж, в том числе одна квартирная, четыре угона автотранспорта, один факт мошенничества, десять фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе три факта хранения и семь фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло семь ДТП с пострадавшими, в которых один человек погиб, ещё шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.



За минувшие сутки на территории области проведено 8 массовых мероприятий, в которых приняло участие 6550 человек. Для обеспечения общественного порядка было задействовано 58 сотрудников полиции, 102 представителя частных охранных организаций и 3 члена ДНД. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.