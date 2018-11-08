В Екатеринбурге в посёлке Семь ключей сгорели два дома и машина

Минувшей ночью, около полуночи, в Екатеринбурге в поселке Семь Ключей горели два жилых дома.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на пульт МЧС поступило в 00:29, к месту ЧП выехали 5 единиц техники и 20 человек личного состава. Не смотря на то, что с огнём пожарные справились очень быстро, уже в 00:56 открытое горение было ликвидировано, огонь успел полностью уничтожить частный деревянный жилой дом, деревянные надворные постройки и автомобиль «Mazda-3», стоявший в гараже. Кроме того повреждена кровля ещё одного частного жилого дома. Общая площадь пожара составила 110 кв. м. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 03:27.По предварительным данным, причиной пожара стал взорвавшийся электрический отопительный котёл. Достоверной информации о наличии и количестве пострадавших во время пожара нет, но по словам очевидцев, жильцы сгоревшего дома были увезены в больницу, жители соседнего дома эвакуировались самостоятельно и не пострадали. Информации о состоянии пострадавших, доставленных в больницу, нет.