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11:11 | 10.11.2018

Фото: zn38.ru

Стал известен бюджет Екатеринбурга на следующий год

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о внесении на рассмотрение в городскую Думу проекта городского бюджета на 2019 год. Общая сумма, которую муниципалитет планирует потратить на различные сферы жизни в будущем году – 43 миллиарда рублей, в то время как доход города составляет лишь 41 миллиард, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как всегда, доходная часть будет формироваться засчёт налогов на доходы физических лиц. В частности, с зарплат физлиц уральская столица планирует собрать 8,5 миллиардов рублей, столько же в сумме планируется собрать с налогов на имущество и совокупный доход. Остальные деньги Екатеринбург получит от налогов с дохода от пользования муниципальным имуществом – почти 3 миллиарда – и от безвозмездных субсидий и трансфертов – 17,4 миллиарда рублей.

Городские расходы распределятся следующим образом: образование – 22 миллиарда рублей, дорожное и коммунальное хозяйство и транспорт – 6,6 миллиарда, здравоохранение, социальная политика и культура – почти 7 миллиардов.

Однако если сложить эти цифры, получится 38,4 миллиарда. Остается только один вопрос - куда члены исполнительной власти собираются потратить ещё 4,6 миллиарда рублей.

Также мэр уральской столицы спланировал расходы на 2020 и 2021 годы.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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