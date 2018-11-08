Стал известен бюджет Екатеринбурга на следующий год

11:11 | 10.11.2018

Фото: zn38.ru

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о внесении на рассмотрение в городскую Думу проекта городского бюджета на 2019 год. Общая сумма, которую муниципалитет планирует потратить на различные сферы жизни в будущем году – 43 миллиарда рублей, в то время как доход города составляет лишь 41 миллиард, сообщает пресс-служба городской администрации.



Как всегда, доходная часть будет формироваться засчёт налогов на доходы физических лиц. В частности, с зарплат физлиц уральская столица планирует собрать 8,5 миллиардов рублей, столько же в сумме планируется собрать с налогов на имущество и совокупный доход. Остальные деньги Екатеринбург получит от налогов с дохода от пользования муниципальным имуществом – почти 3 миллиарда – и от безвозмездных субсидий и трансфертов – 17,4 миллиарда рублей.



Городские расходы распределятся следующим образом: образование – 22 миллиарда рублей, дорожное и коммунальное хозяйство и транспорт – 6,6 миллиарда, здравоохранение, социальная политика и культура – почти 7 миллиардов.



Однако если сложить эти цифры, получится 38,4 миллиарда. Остается только один вопрос - куда члены исполнительной власти собираются потратить ещё 4,6 миллиарда рублей.



Также мэр уральской столицы спланировал расходы на 2020 и 2021 годы.