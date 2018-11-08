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23:09 | 9.11.2018
Фото: екб.66.мвд.рф
Свердловские офицеры поздравили полицейских с профессиональным праздником
Как сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых, значимое для полицейских мероприятие открыла телеграмма от министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Он отметил, что в этом году российская полиция проявила себя в высшей степени ответственно, в частности, не допустила на мундиале серьёзных ЧП.
«Усилиями многотысячного коллектива удалось добиться снижения уровня преступности. Большая работа проделана в период проведения Чемпионата мира по футболу. Этот масштабный турнир стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований», – отмечает Колокольцев.
Следом поздравления гости вечера приняли и от врио начальника Главного управления внутренней службы Петра Кривегина.
«К словам министра трудно что-то добавить. В этот день мы чествуем ветеранов, отмечаем лучших сотрудников, подводим предварительные итоги, а они у нас достаточно позитивные. Уровень раскрываемости составляет 63 %. По всем основным видам преступлений достигнуто существенное снижение, что говорит о стабильности в регионе и об эффективности нашей работы», – заметил генерал-майор.
Особо приятным и неожиданным сюрпризом для личного состава стало видеопоздравление Михаила Бородина, который до недавних пор возглавлял Главное Управление по Свердловской области, а сейчас служит в Воронежской области. В видеообращении Бородин поздравляет коллег со своего нового рабочего места.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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