Свердловские офицеры поздравили полицейских с профессиональным праздником

23:09 | 9.11.2018

Фото: екб.66.мвд.рф

Сегодня, накануне празднования в России дня полиции, свердловские офицеры поздравили коллег с профессиональным праздником. В торжественном зале регионального ГУ МВД собрались ветераны и члены семей погибших при исполнении служебного долга сотрудников.



Как сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых, значимое для полицейских мероприятие открыла телеграмма от министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Он отметил, что в этом году российская полиция проявила себя в высшей степени ответственно, в частности, не допустила на мундиале серьёзных ЧП.



«Усилиями многотысячного коллектива удалось добиться снижения уровня преступности. Большая работа проделана в период проведения Чемпионата мира по футболу. Этот масштабный турнир стал одним из самых безопасных в истории крупных международных соревнований», – отмечает Колокольцев.



Следом поздравления гости вечера приняли и от врио начальника Главного управления внутренней службы Петра Кривегина.



«К словам министра трудно что-то добавить. В этот день мы чествуем ветеранов, отмечаем лучших сотрудников, подводим предварительные итоги, а они у нас достаточно позитивные. Уровень раскрываемости составляет 63 %. По всем основным видам преступлений достигнуто существенное снижение, что говорит о стабильности в регионе и об эффективности нашей работы», – заметил генерал-майор.



Особо приятным и неожиданным сюрпризом для личного состава стало видеопоздравление Михаила Бородина, который до недавних пор возглавлял Главное Управление по Свердловской области, а сейчас служит в Воронежской области. В видеообращении Бородин поздравляет коллег со своего нового рабочего места.