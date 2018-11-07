В Екатеринбурге под будущим храмом археологи нашли останки младенцев

21:25 | 9.11.2018

Фото: okn.midural.ru

В Зелёной Роще в Екатеринбурге археологи этой осенью обнаружили останки младенцев. Поводом для раскопок стало строительство нового храма на месте снесённого в прошлом году Успенского собора. Перед прокладыванием коммуникаций рабочим нужно было убедиться, что территория культурного наследия, коей является участок Зелёной Рощи с расположенным на нём Ново-Тихвинским монастырём, больше не содержит артефактов.



Исследователи предполагают: древние захоронения принадлежат младенцам, жившим в конце XVIII – начале XIX века. В склепе площадью всего 1 кв. м специалисты обнаружили два гробика. По зубам археологи определили, что останки принадлежат детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года.



Это уже не первая находка захоронений на территории монастыря. Дело в том, что с конца 1770-х по 1814 год землю использовали под кладбище, которое в 1930-х было уничтожено. Его называют «Успенский некрополь». С 2002 по 2012 год археологи обнаружили здесь более 400 утерянных могил.



В их числе были найдены останки монахинь и священнослужителей. Их перезахоронили на монастырском участке кладбища «Лесное», а именные могилы стали восстанавливать за алтарем собора Александра Невского.



Приказом Управления ОКН «Успенский некрополь» внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия.