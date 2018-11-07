Прокурор Екатеринбурга поздравила полицейских с профессиональным праздником

9 ноября в Екатеринбурге в центре культуры «Урал» прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Дню сотрудника органов внутренних дел РФ. В зале собрались руководители и личный состав УМВД России по г. Екатеринбургу, а также ветераны и члены семей екатеринбургских полицейских.Открыл торжественную часть временно исполняющий обязанности начальника городского УМВД полковник полиции Андрей Швыдченко. Он поздравил коллег с праздником, поблагодарил за службу и пожелал в дальнейшем осуществлять работу на высоком профессиональном уровне.Полицейских поздравил председатель гордумы Игорь Володин и прокурор. Екатеринбурга Светлана Кузнецова. Светлана Васильевна отметила, что ей очень приятно выступить в этот день не с актом прокурорского реагирования, а со словами благодарности и поздравлениями. Как сказала прокурор города, профессиональные праздники дают возможность ненадолго забыть о служебных обязанностях и просто сказать спасибо за непростую работу. Прокурор также заметила, что, несмотря на все различия, полиция и прокуратура стоят плечом к плечу на страже закона.В ходе торжественного мероприятия были вручены очередные специальные звания, нагрудные знаки и благодарственные письма, сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.