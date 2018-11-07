Выпускникам детских домов на Урале помогут получить престижную профессию

17:37 | 9.11.2018

Выпускники детских домов Свердловской области смогут получить престижную профессию и должность в крупнейших компаниях региона. Такая возможность у них появится благодаря новому проекту «Включайся и будь успешен!». При поддержке «МегаФона» подростки вместе со специалистами-наставниками побывают на предприятиях, познакомятся с профессией, а затем получат первую работу.



Профориентационная программа для подростков-сирот, организованная Фондом поддержки семьи и детей «Хранители детства» и компанией «МегаФон», уже стартовала в регионе. 40 воспитанников детских домов пройдут обучение по профессиям, о которых мечтают, и будут устроены на стажировку в компании соответствующего профиля. Координацию проекта в Свердловской области будет вести Благотворительный фонд Антона Шипулина.



«Сейчас дети проходят этап анкетирования. Специалисты соберут информацию, чем они хотят заниматься в будущем, их мотивацию и ожидания. Самые заинтересованные выпускники пройдут обучение, во время которого посетят предприятия с экскурсиями, познакомятся с профессиональными наставниками. В результате восемь человек будут трудоустроены», – рассказала директор по связям с общественностью «МегаФона» на Урале Мария Саукова.



Программа реализуется при поддержке детских домов из разных городов области.



«Наши выпускники могут найти работу по призванию не только в областном центре и крупных городах, но и на малой родине. После встречи с организаторами программы мы поняли, что можем обращаться за содействием к индивидуальным предпринимателям на территориях и в администрации, ведь есть дети, которые мечтают быть госслужащими. Такие проекты дают перспективу нашим выпускникам на успешную счастливую жизнь», – поделилась впечатлениями Наталья Цвайкарт, специалист по социальной работе СРЦН № 2 г. Асбеста.



К реализации проекта «Включайся и будь успешен!» подключились и органы государственной власти. Будет подписан ряд соглашений между Фондом Антона Шипулина, областным Министерством социальной политики и Екатеринбургским центром занятости. Их специалисты должны будут проконтролировать трудоустройство выпускников и оказать правовую поддержку. Стажировки детей начнутся в июле 2019 года.