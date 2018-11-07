Посол Армении в РФ посетит Екатеринбург. В графике – встреча с губернатором

16:59 | 9.11.2018

Фото: Sputnik Армения

На следующей неделе, 12 ноября, в Екатеринбург прибывает чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вардан Тоганян. Согласно графику визита дипломата, он встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.



Посол намерен представить главе региона недавно назначенного почётного консула Республики Армения в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, обсудить с ним перспективы принятия уральской столицей Всемирной выставки ЭКСПО-2025, развитие двусторонних отношений между Свердловской областью и Республикой Армения в экономике и социальной сфере, сфере культуры, образования.



Также Тоганян примет участие в торжественном приёме по случаю 30-летнего юбилея региональной общественной организации по Свердловской области «Армянская община «АНИ-Армения», председатель которой Масис Назарян был одним из инициаторов учреждения Дня народов Среднего Урала.