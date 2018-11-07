Начальник ОМВД Первоуральска встретит Новый год в СИЗО

16:21 | 9.11.2018

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения начальнику ОМВД Первоуральска Олегу Грехову. Суд удовлетворил ходатайство следователя, отправив полковника на два месяца, до 6 января, в СИЗО. Грехову предъявлено обвинение по ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).



Олег Грехов был задержан утром 7 января. В его доме и служебном кабинете оперативники ФСБ Управления собственной безопасности регионального полицейского главка провели обыски. Кроме этого, также был задержан бывший начальник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) ГУ МВД по Свердловской области подполковник Артем Письменный.



По неподтвержденной информации, Андрей Письменный и Олег Грехов по заказу коммерсантов проводили скрытые мероприятия – занимались прослушкой телефонных переговоров конкурентов.