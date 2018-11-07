С начала года в свердловские колонии пытали пронести более 600 телефонов, а также наркотики и алкоголь

15:53 | 9.11.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

За 10 месяцев сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области пресекли доставку в исправительные колонии 603 сотовых телефона, 326 сим-карт, а также 129,211 грамм наркотических средств и 7,3 литра спиртных напитков.



Напомним, что накануне при досмотре посылки осуждённому, отбывающему наказание в ИК-53, была обнаружена икона со спрятанным в ней телефоном, а 30 октября в СИЗО-1 в Екатеринбурге телефон нашли в прямой кишке у осуждённого.