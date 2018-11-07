После пьянки свердловчанин случайно убил приятеля

14:43 | 9.11.2018

myaltai.com

В Новоуральске к четырём годам в колонии-поселении приговорён Сергей Ластовенко. Также он должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 24 июня 2018 года Ластовенко вместе со своим знакомым поехал на рыбалку на берег Верх-Нейвинского пруда. После употребления спиртных напитков приятель обвиняемого уснул прямо на земле, а Ластовенко решил уехать. Далее мужчина случайно наехал на приятеля, отчего тот скончался.



Отметим, что ранее уралец уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Приговор пока не вступил в законную силу.