Труп лежал на лестничной клетке: жителя Сысерти задержали по подозрению в убийстве

13:27 | 9.11.2018

пресс-служба Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области

Сегодня ночью сотрудники Росгвардии задержали в городе Полевском подозреваемого в убийстве.



Ночью росгвардейцы получили информацию о преступлении в одном из домов в микрорайоне Ялунина. Прибыв на место, сотрудники правопорядка обнаружили на лестничной клетке тело мужчины в луже крови. Дверь в квартиру рядом оказалась открыта. Там спиртные напитки распивала компания: 21-летний молодой человек и две девушки.



«В ходе беседы бойцы Росгвардии выяснили, что во время застолья между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. Во время потасовки один из граждан нанес своему оппоненту удар ножом, от которого тот и скончался», – рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области.



Следственными органами по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – ранее судимый житель Сысерти – находится под стражей, добавили в пресс-службе СУ СКР по региону.