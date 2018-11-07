В Екатеринбурге оштрафовали магазин, продававший БАДы для потенции

13:07 | 9.11.2018

reggos.ru

В Екатеринбурге предприниматель оштрафован на 50 тысяч рублей за торговлю китайскими биологически активными добавками к пище «САЙМЫ Капсулы».



Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, добавки являются фальсифицированной продукцией, так как в них обнаружены фармацевтические препараты варденафил и тадалафил. Последнее используется для лечения эректильной дисфункции. При этом содержание данных препаратов не было указано на упаковке.



«Данные фармацевтические препараты рекомендуется применять по назначению врача после сбора полного анамнеза и проведения тщательного урологического и общеклинического обследования, особенно у больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для исключения взаимодействия с другими принимаемыми пациентом фармацевтическими препаратами (в частности, органическими нитратами)», - пояснили в пресс-службе.