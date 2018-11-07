Евгений Куйвашев принял участие в образовательном форуме в Париже

12:21 | 9.11.2018

В Париже состоялся образовательный форум, посвящённый вопросам международного сотрудничества в сфере образования. Участие в мероприятии принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО в 2025 году. Глава Среднего Урала уверен, что Всемирная выставка даст новые возможности развитию образования на Урале.



Напомним, что наследием ЭКСПО-2025 станет высокотехнологичный «умный город», который планируется построить в Екатеринбурге: после проведения выставки здесь расположатся ведущие образовательные, научные и медицинские центры, жилые дома, культурные и развлекательные площадки.



По мнению министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, накопленный опыт в сфере образования позволит России достойно провести выставку.



«В последние годы отмечен стабильный рост международного авторитета и конкурентоспособности российских вузов. По итогам 2017 года в мировые рейтинги вошли 40 российских университетов, из них 11 - в первую сотню и 17 вузов - в ТОП-200 общих, предметных и отраслевых мировых рейтингов. К 2024 году мы планируем увеличить число иностранных учащихся-очников в российских вузах и профессиональных образовательных организациях до 425 тысяч человек», - отметил Котюков.



За право проведения выставки уральская столица соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.