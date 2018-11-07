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Евгений Куйвашев принял участие в образовательном форуме в Париже
Напомним, что наследием ЭКСПО-2025 станет высокотехнологичный «умный город», который планируется построить в Екатеринбурге: после проведения выставки здесь расположатся ведущие образовательные, научные и медицинские центры, жилые дома, культурные и развлекательные площадки.
По мнению министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, накопленный опыт в сфере образования позволит России достойно провести выставку.
«В последние годы отмечен стабильный рост международного авторитета и конкурентоспособности российских вузов. По итогам 2017 года в мировые рейтинги вошли 40 российских университетов, из них 11 - в первую сотню и 17 вузов - в ТОП-200 общих, предметных и отраслевых мировых рейтингов. К 2024 году мы планируем увеличить число иностранных учащихся-очников в российских вузах и профессиональных образовательных организациях до 425 тысяч человек», - отметил Котюков.
За право проведения выставки уральская столица соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.
© «Вечерние Ведомости»
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