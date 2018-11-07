Заключённому уральской колонии прислали икону со спрятанным в ней телефоном

11:53 | 9.11.2018

пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Сотрудники исправительной колонии №53, расположенной в городе Верхотурье Свердловской области, при досмотре посылки для заключённого обнаружили запрещённый предмет – сотовый телефон, который был спрятан ухищрённым способом в деревянной иконе.



Как сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН, посылку отправил житель Екатеринбурга, а предназначалась она мужчине, осуждённому за насильственные действия сексуального характера на 12 лет.



По факту обнаружения телефона составлен протокол об административном правонарушении.

