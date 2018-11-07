В Свердловской области будет создан банк данных трудных подростков

11:31 | 9.11.2018

vechorka.ru

В 2019 году в Свердловской области планируют создать банк данных подростков, совершивших правонарушения. Как отметил и. о. губернатора Алексей Орлов, такая система необходима, чтобы сократить время реагирования на происшествия, а также чтобы на ранней стадии выявлять детей, которые могут подвергнуться влиянию террористических или иных радикальных течений.



Банк данных будет доступен только надзорным органам и ведомствам.



«Технологию выявления подростков, вовлеченных в идеологию терроризма при использовании социальных сетей и мессенджеров, мы разрабатываем с привлечением представителей научного, педагогического и медицинского сообщества. Это поможет вовремя реагировать и помогать подросткам, подвергшимся опасности. Данная технология будет внедрена в рамках запуска банка данных трудных подростков», – рассказал министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.