Полковник из УМВД Екатеринбурга согласован на должность главы администрации одного из районов города

11:06 | 9.11.2018

Слухи «Вечерних ведомостей» о переходе начальника отдела полиции №8 УМВД России по Екатеринбургу полковника Романа Кравченко в администрацию города нашли своё подтверждение. Как стало известно veved.ru из собственных источников, накануне у Кравченко был последний рабочий день в ОП №8. Его кандидатура согласована на должность главы администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Временно исполняющим обязанности начальника ОП №8 назначен майор Роман Шапошников, который ранее был начальником отделения участковых уполномоченных ОП №8.