Ближе к природе: юных екатеринбуржцев приглашают вступить в «Школьное лесничество»

10:48 | 9.11.2018

пресс-служба Центра дополнительного образования «Дворец молодёжи»

В Екатеринбурге продолжается приём детей 8–17 лет в «Школьное лесничество», в рамках которого ребята попробуют себя в роли лесников и узнают, какие животные обитают на Урале.



– Школьное лесничество – проект, который позволяет повысить общий уровень знаний у школьников по ботанике, дендрологии и другим дисциплинам лесного профиля, учит их бережно относиться к природе и, конечно, способствует профессиональной ориентации, – рассказала начальник отделения экологического образования Дворца молодёжи Анастасия Яковлева.



Обучение бесплатное. Кроме того, оно не требует особых знаний по биологии, главное – желание узнавать новое. Занятия проходят два раза в неделю в Экоцентре Дворца молодёжи (улица Ясная, 5).