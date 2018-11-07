Жительница Берёзовского зарегистрировала в своём доме и квартирах 468 мигрантов

10:00 | 9.11.2018

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Жительнице города Берёзовского Свердловской области Эльвире Козловой назначено наказание в виде штрафа на 250 тысяч рублей за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июня 2017 года по февраль 2018 года женщина совершила фиктивную постановку на регистрационный учёт по месту пребывания 468 граждан среднеазиатских республик. Мигранты были зарегистрированы в садовом доме в посёлке Монетном, а также в квартирах на улицах Гагарина и Первомайский Посёлок в Берёзовском.



Отмечается, что свердловчанка не признала свою вину. Приговор пока не вступил в законную силу.