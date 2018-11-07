Уральский бизнес продвигает ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге на Африканском континенте

Уральский бизнес по просьбе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева также подключился к продвижению заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году.Основатель Корпорации «Маяк» Владимир Коньков и вице-президент компании Станислав Блохин 11 октября встретились с послом Буркина-Фасо в России Антуаном Сомда. Уральцы рассказали дипломату о Среднем Урале, Екатеринбурге, о том, на каком высочайшем уровне прошел здесь чемпионат мира по футболу.Господин Сомда признался, что прекрасно знает о Екатеринбурге и его возможностях, и заверил, что его страна будет голосовать в поддержку Екатеринбурга.Такую же встречу 26 октября представители Корпорации «Маяк» провели с послом Объединенной Республики Танзания в РФ Симоном М. Мумви. Дипломат рассказал, что также заинтересован, чтобы ЭКСПО-2025 прошла в Екатеринбурге.На следующей неделе у уральцев запланирована встреча с послом Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации Стивом Дэвисом Угбой.Напомним, голосование по определению города, который примет Всемирную выставку ЭКСПО-2025, состоится на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже 23 ноября.