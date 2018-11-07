В Екатеринбурге работает сезонная ярмарка белорусских товаров

09:40 | 9.11.2018

embassybel.ru

Накануне в Екатеринбурге на площади у ЦК «Эльмаш» имени Ю.П. Глазкова стартовала сезонная ярмарка белорусских товаров. Здесь можно купить продукты питания, в том числе деликатесные сыры и колбасы, а также одежду.



Ярмарка проработает до 14 ноября включительно.



Отметим, что это первая подобная ярмарка выходного дня в Екатеринбурге.