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09:20 | 9.11.2018
aftershock.news
Медведев поручил внести ВСМ Челябинск – Екатеринбург в план развития инфраструктуры
«Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», - сказал представитель Акимова.
Проекты, вошедшие в комплексный план развития инфраструктуры, должны быть реализованы до конца 2024 года.
Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.
© «Вечерние Ведомости»
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