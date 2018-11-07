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09:20 | 9.11.2018

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Медведев поручил внести ВСМ Челябинск – Екатеринбург в план развития инфраструктуры

Проект строительства ВСМ Челябинск – Екатеринбург планируют включить в комплексный план развития инфраструктуры, соответствующее поручение председатель правительства Дмитрий Медведев дал своему заместителю Максиму Акимову, передают «Ведомости». При этом отмечается, что вопрос финансирования проекта будет обсуждаться отдельно.

«Есть поручение проработать включение проекта в план, а Минфину и Минтрансу предстоит подготовить предложения о финансировании», - сказал представитель Акимова.

Проекты, вошедшие в комплексный план развития инфраструктуры, должны быть реализованы до конца 2024 года.

Напомним, что ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Предполагается, что она станет частью ВСМ «Евразия» (Москва — Пекин) и создаст агломерацию Екатеринбург — Челябинск, третий по величине центр экономического роста в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. По предварительным оценкам, ВСМ сократит время в пути до 1 часа 10 минут вместо нынешних пяти часов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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