ДТП в Краснотурьинске: автомобиль влетел в столб и сломал его

22:59 | 8.11.2018

Фото: паблик «Жизнь Краснотурьинска».

Сегодня в Краснотурьинске девушка на машине ВАЗ-2115 не справилась с управлением, снесла столб электропередачи и повредила провода. Возможная причина аварии - скользкая дорога.



Передняя часть автомобиля получила серьёзные повреждения.



О пострадавших информация не поступала. Точные причины аварии выясняются.