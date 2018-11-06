В Екатеринбурге футболисты «Урала» рассказали школьникам о ПДД

Вчера, 6 ноября, игроки футбольной команды «Урал» Юрий Бавин и Андрей Егорычев приняли участие в программе «Видимость на 5!» и подарили светоотражающие браслеты ученикам школы №65 во время открытого урока по безопасности дорожного движения.Детям рассказали про необходимость светоотражающего элемента на одежде в тёмное время суток. Свои знания о правилах дорожного движения школьники смогли проверить в викторине, а за правильные ответы получить от футболистов «Урала» памятные призы и пригласительные билеты на ближайший матч с командой «Оренбург». Также «шмели» сделали фотографии с поклонниками и оставили им свои автографы.В тёмное время суток с отражающим свет предметом человека видно за 400 метров, а без него - лишь за 100.Напомним, акция «Видимость на 5!» реализуется с 2013 года. За всё время волонтеры успели раздать около 60 000 световозвращателей.