Большинство екатеринбуржцев оказались против принятия нового названия для аэропорта Кольцово

21:14 | 8.11.2018

aviajekspress.ru

Жители Екатеринбурга высказали своё мнение насчёт идеи о присвоении российским аэропортам дополнительного названия. 83 % опрошенных вовсе не хотят изменений, сообщают в своём докладе эксперты фонда «Социум».



Согласно плану, у аэропортов останутся прежние названия, но на здании появится табличка о донаименовании.



Во втором этапе конкурса жителям предлагалась возможность самим подобрать деятелей искусства, историков или политиков, в честь которых можно было бы назвать аэропорты. Свердловчане не проявили активность, а сейчас и вовсе высказались против донаименования. Также только 2 % опрошенных считают, что историки и чиновники смогут сделать правильный выбор.



Напомним, в настоящий момент в рамках программы проходит третий этап конкурса. До 11 ноября социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения будут подбирать подходящие варианты.