Мест для домашних животных в уральских поездах стало вдвое больше

20:27 | 8.11.2018

Фото: wikihow.com

Жители Екатеринбурга и Свердловской области смогут перевозить своих питомцев в специальном купе. Такая услуга доступна уже не на 13, как было раньше, а на 30 уральских поездах.



Домашние животные допускаются к перевозке в клетке. Вместе с ними можно отправить необходимые вещи и корм, а также сопроводительные документы. За здоровьем и состоянием питомцев проследят проводники.



Для четвероногих пассажиров по всей России выделено 200 билетов стоимостью от 750 рублей (увеличивается в зависимости от протяжённости пути).



Отметим, написать заявление на перевозку можно в специализированных багажных классах. Необходимо указать отправителя, получателя и другую важную информацию.