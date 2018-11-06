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19:20 | 8.11.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Форвард ХК «Автомобилист» сегодня сыграет за сборную Франции

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Стефан Да Коста примет участие в Турнире четырёх наций в составе сборной Франции, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».

Соревнования пройдут в Минске до 10 ноября. Первая игра Франции в рамках турнира пройдёт уже сегодня, 8 ноября, со сборной Белоруссии.
Согласно расписанию, 9 ноября команда встретится с Латвией, а 10 ноября – со Словенией.

Напомним, «Автомобилист» заключил контракт с нападающим в минувшем межсезонье. Сейчас Стефан Да Коста занимает одну из лидирующих позиций в клубе, за 26 игр забив 12 голов и отдав 12 голевых передач.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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