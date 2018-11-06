Форвард ХК «Автомобилист» сегодня сыграет за сборную Франции

19:20 | 8.11.2018

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Стефан Да Коста примет участие в Турнире четырёх наций в составе сборной Франции, сообщает пресс-служба ХК «Автомобилист».



Соревнования пройдут в Минске до 10 ноября. Первая игра Франции в рамках турнира пройдёт уже сегодня, 8 ноября, со сборной Белоруссии.

Согласно расписанию, 9 ноября команда встретится с Латвией, а 10 ноября – со Словенией.



Напомним, «Автомобилист» заключил контракт с нападающим в минувшем межсезонье. Сейчас Стефан Да Коста занимает одну из лидирующих позиций в клубе, за 26 игр забив 12 голов и отдав 12 голевых передач.