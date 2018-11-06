Свердловский облсуд оправдал бывшего высокопоставленного сотрудника региональной прокуратуры

17:57 | 8.11.2018

Свердловский областной суд оправдал бывшего начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей региональной прокуратуры Ивана Яременко, который приговором Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 28 апреля 2018 года был признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве, совершенном в крупном размере (ч.3 ст.30, п «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ). Об этом veved.ru сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.



Тем не менее, ближайшие несколько лет Яременко проведет в колонии. Свердловский облсуд оставил в силе приговор, согласно которому Яременко был также признан виновным по двум эпизодам по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере»). Ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 600 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решением нижестоящей инстанции ему было назначено более суровое наказание – 4 года 6 месяцев с отбыванием с исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей.



Кроме этого, Свердловский облсуд снизил наказание подельнику Яременко, заместителю директора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск» Андрею Медведеву, который предложил «слить» апелляцию представителю одной из компаний Красноуральска, работающей в сфере водоснабжения. О сделке в размере 3,5 миллиона рублей была достигнута договоренность с представителем компании Анной Пудовой. При этом само руководство МУП «МУК ГО Красноуральск» не было поставлено в известность о договоренностях.



Свердловский облсуд снизил назначенное Медведеву по ч.ч.4, 5 ст.33, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ («Подстрекательство к покушению на мошенничество в особо крупном размере») наказание до 3 лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 000 рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Решением нижестоящей инстанции ему было назначено более наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей.



Напомним, что карьера Ивана Яременко началась в Березовском, где он занимал должность помощника прокурора города. В 2011 году его назначили на должность начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области. Впоследствии он ушел из правоохранительных органов, устроившись в Уральскую торгово-промышленную палату начальником отдела по работе с надзорными органами и защите прав предпринимателей.



Параллельно он представлял в суде интересы скандально известного ООО «Красноуральский химический завод». Известно также, что в 2016 году Иван Яременко был выдвинут «Единой Россией» кандидатом на выборах в городскую думу Березовского. Его знают многие представители силовых ведомств, бизнеса и политики.



Осенью 2017 года Иван Яременко был задержан оперативниками УФСБ по Свердловской области при получении крупной суммы денег, которые предназначались для Андрея Медведева — заместителя директора по организационно-правовым вопросам МУП «Муниципальная управляющая компания ГО Красноуральск». Выяснилось, что Андрей Медведев предложил «слить» апелляцию представителю одной из компаний Красноуральска, работающей в сфере водоснабжения. О сделке в размере 3,5 миллиона рублей была достигнута договоренность с представителем компании Анной Пудовой.



При этом само руководство МУП «МУК ГО Красноуральск» не было поставлено в известность о договоренностях. Андрею Медведеву в МУПе доверяли: он представлял интересы МУП «МУК ГО Красноуральск» во всех судах с ООО «Исток», с его участием доказаны выпадающие доходы администрации Красноуральска от незаконного использования коммерсантами объектов водоснабжения на сумму в 5 млн рублей. Образно говоря, никто не предполагал, что он будет действовать в ущерб бюджету.